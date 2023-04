Italiano: "Vlahovic è stato determinante nella Fiorentina. Ora i sostituti stanno maturando"

Reduce da 8 vittorie consecutive, l'ultima a San Siro contro l'Inter, la Fiorentina di Vincenzo Italiano non vuole fermarsi e prepara le prossime gare che la vedranno impegnata anche in Coppa Italia e Conference League. Ne parla, a Radio Anch'io Sport, lo stesso tecnico viola, Vincenzo Italiano: "Fioretto per la Coppa Italia Abbiamo questa semifinale, non si può gioire tanto quando hai tanti impegni. La Cremonese ha eliminato Napoli e Roma, sarà difficile e l'obiettivo è superare questo turno e raggiungere una storica finale. Ci sarà da battagliare a Cremona".

Vlahovic è stato sostituito nel modo giusto? "Vlahovic è stato un giocatore determinante in quei sei mesi, ha fatto tanti gol, è un campione ma ora fa parte di un'altra società. Sono arrivati elementi che hanno avuto bisogno di ambientarsi, come Cabral e Jovic e tanti ragazzi arrivati lo scorso anno. Stanno iniziando a maturare e cercheremo di ottenere il massimo".