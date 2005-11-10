Iuliano: "Juventus, vorrei qualche italiano in più. Bremer mi piace molto, Lucumì interessante"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, Mark Iuliano ha parlato del mercato della Juventus: "Personalmente vorrei qualche giocatore italiano in più all’interno della rosa, mi sembra di aver capito che si andrà in questa direzione. Ne abbiamo bisogno anche per la nostra Nazionale. Ma Carnevali non ha bisogno dei nostri consigli, sa esattamente cosa serve alla Juventus. È una persona adeguata al ruolo che ricopre e un dirigente che conosce benissimo il calcio; ritengo abbia le idee chiare e la sua storia parla da sé. Penso che ci farà stare tutti più tranquilli e che saprà anche sorprenderci con qualche nome che oggi nessuno si aspetta".

Sull'eventuale cessione di Bremer prosegue: "A me piace molto, lo considero uno dei difensori più forti al mondo. Io però sono sempre dell’idea che la Juventus venga prima di qualsiasi calciatore. Un suo sacrificio mi dispiacerebbe, ma l’importante è che la Juve abbia un progetto e che condivida gli obiettivi di mercato con il proprio allenatore. In questo modo, sia in caso di successo sia di insuccesso, le responsabilità saranno chiare, anche agli occhi dei tifosi. Fino a “ieri” invece è stato tutto troppo fumoso, era persino difficile individuare un colpevole. Nell’ultima stagione nessuno di noi ha capito chi decidesse cosa, sul mercato o in altri ambiti interni. Serve chiarezza, ne beneficerebbero la squadra e tutto l’ambiente".

Infine su Lucumì: "È un prospetto interessante, un difensore di personalità che a Bologna sta facendo molto bene. Ma sono contento che sia Carnevali a decidere insieme a una società che sarà ristrutturata. Lasciamoli lavorare, non me la sento di dare dei consigli. Mi è capitato di fare qualche nome quando c’era la vecchia dirigenza perché mi sembrava evidente che fosse un po’ in confusione e che lavorasse su obiettivi non funzionali alla Juventus. Mi sentivo in dovere di aiutare la squadra che amo. Ora questo problema fortunatamente non esiste più".