Jacobelli: "Legale o solare, è sempre l’ora della Lazio. Avanzata biancoceleste inarrestabile"

Nel suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Xavier Jacobelli ha parlato della Lazio e del successo degli uomini di Gattuso contro il Parma che è valso loro la vetta solitaria della classifica in attesa della sfida delle 12.30 fra Inter e Fiorentina a San Siro:

"Legale o solare, è sempre l’ora della Lazio. È inarrestabile l’avanzata biancoceleste nella stagione delle meraviglie. Dopo il primo tempo di studio, la capolista, solitaria per una notte aspettando Inter-Fiorentina, si sbarazza nella ripresa dell’orgoglioso, ma inconcludente Parma, alla terza sconfitta consecutiva della gestione Gilardino. Sigillano la pratica Taylor, al primo gol in questo campionato e l’autorete di Diego Carlos, procurata dal pimpante Tavares, un altro dei Grandi Rigenerati da Rino Gattuso, artefice primo del rinascimento biancoceleste.

Impressiona la disinvoltura con la quale i suoi uomini inanellano le vittorie e questa è la settima in otto giornate. Cambiano postura e atteggiamento a seconda degli avversari che si parano loro davanti e li battono sistematicamente. A Torino, in casa Juve, aggressivi e spavaldi sin dal primo minuto per firmare un’impresa che mancava da nove anni".