Xavier Jacobelli, sul Corriere dello Sport analizza così il successo fondamentale del Como sull'AEK, che proietta Fabregas al terzo posto della classifica di Champions: "Lassù, nel gotha della Champions League c’è questo grande EuroComo, senza limiti e confini, senza tema di alimentare i sogni dei suoi tifosi. Dopo i 4 gol al Lipsia, i 4 al Manchester United e i 9 passi nella storia mossi a Lens, anche lo scorbutico AEK si è arreso ai lariani che hanno colto la quarta vittoria su cinque. Ora, a metà del guado nel quinto turno, sono clamorosamente terzi nella classifica della Phase League, alle spalle del Real Madrid e del PSG campione in carica. Già virtuale la qualificazione ai playoff, l’assalto al cielo proseguirà negli ultimi tre giri di calendario: Betis, PSG e Barcellona. Paura di nessuno, rispetto di tutti, consapevolezza della propria forza: questo è il capolavoro di Cesc.

Come non strabuzzare gli occhi, di fronte a una squadra che onora il nostro calcio in un modo così pimpante nella massima competizione europea. La sua statura si misura anche nella circostanza greca, decisamente più complicata del previsto. Soprattutto nel primo tempo, quando l’AEK è riuscita a imbrigliare lo spumeggiante gioco di Fabregas con una tattica accorta, riuscendo a chiudere molti spazi alla manovra verticale degli avversari. I quali hanno avuto il merito né di demordere né tantomeno si sono lasciati prendere dal nervosismo perché non riuscivano a passare".