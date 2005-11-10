Xavier Jacobelli, storica firma del giornalismo sportivo, è stato intervistato dai Sampdorianwes.net per parlare del momento dei blucerchiati"

"Da qualche settimana la Sampdoria si è affidata ad uno dei migliori tecnici con conoscenza della serie B. D'Angelo è un tecnico esperto, preparato e competente, servirà pazienza per rimettere un po' le cose a posto ma credo che qualcosa si sia già visto e possano esserci benefici significativi”.

Il declino degli ultimi anni in campo e in società. “Nel vedere la Sampdoria in questa situazione dentro e fuori dal campo provo un grande rammarico, ricordandola negli anni d'oro di Paolo Mantovani e negli anni successivi. Questa società deve capire due cose: cosa vuole fare e recuperare un canale diretto di comunicazione con i tifosi. Fondi e proprietà straniere fanno parte del calcio moderno, come del resto gli algoritmi. Ritengo che conti in particolare affidarsi a persone, dirigenti che conoscano e sappiano di calcio, in grado di andare a scovare talenti. Gli algoritmi possono essere utilizzati ma ciò che fa la differenza è l'occhio clinico degli intenditori di calcio. Ci sono diversi esempi, come l'Atalanta la quale, oltre agli ottimi risultati del proprio settore giovanile, va a scovare talenti, ad esempio Ahanor premiato miglior giovane al Golden Boy, che sa valorizzare al meglio. Possiamo inoltre soffermarsi sullo straordinario lavoro con l'Under 21 da parte di Silvio Baldini; otto ragazzi, ai quali diede fiducia, sono stati convocati da Mancini contro Belgio e Francia. Baldini è un tecnico di grande conoscenza ed esperienza, sa individuare un talento. Da sottolineare anche l'attuale lavoro di Roberto Mancini, il quale nel processo di ricostruzione della Nazionale Maggiore, ha già lanciato nove talenti.

Tra le proprietà straniere vanno fatte distinzioni, ce ne sono tra loro molte diverse. Alcune non hanno soltanto disponibilità ma pure l'intelligenza e la lungimiranza nell'affidarsi a chi capisce di calcio. Ad esempio l'Atalanta ha la proprietà statunitense ma nei ruoli gestionali ci sono ancora i Percassi, in estate il Frosinone ha cambiato proprietà ma è rimasto Stirpe al vertice. Bisogna avere la capacità di mettere le persone giuste nei ruoli giusti, ovviamente chi viene dall'estero, in primis in fondi, hanno lo scopo di ottenere guadagni ma tale obiettivo va perseguito vincendo campionati, costruendo squadre competitive e fare attenzione ai bilanci. La Sampdoria, che ho ammirato ai tempi d'oro di Paolo Mantovani, non ha avuto eredi. Il mio augurio è rivedere la Sampdoria almeno all'altezza dei suoi meravigliosi tifosi, uscendo il prima possibile da questa situazione e con l'ambizione di un futuro migliore. La tifoseria non ha mai lasciato sola la squadra, anche e soprattutto nei periodi più difficili, merita il meglio, stiamo parlando di un amore infinito”.