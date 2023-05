Javier Zanetti: "Possiamo sempre sognare, mi auguro di vincere la quarta Champions"

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Inter TV dopo la conquista della finale di Champions: "Con molta emozione si vive questo momento, siamo partiti da lontano superando ostacoli molto difficili. Abbiamo affrontanto nella giusta maniera il derby e per questo siamo in finale. L'umiltà di questi ragazzi, la voglia di arrivare fino in fondo, si vedeva che c'era qualcosa per giocarci quest'opportunità. Ora la finale a Istanbul, ce la godiamo. Possiamo sognare sempre, il calcio è bello perché si può sognare e mi auguro che i ragazzi possano portare la quarta Champions".