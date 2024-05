Juve, aggiunta contestazione disciplinare nella lettera di esonero consegnata ad Allegri

vedi letture

Continuano ad arrivare novità per quanto riguarda Massimiliano Allegri e la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella lettera di esonero consegnata oggi da Maurizio Scanavino, amministratore delegato dei bianconeri, all'ormai ex tecnico della Vecchia Signora è stata aggiunta la contestazione disciplinare. Allegri, la controparte, dovrà dunque fornire in 5 giorni, attraverso i suoi legali, una deduzione difensiva, sulla base della quale la società deciderà il da farsi.

La contestazione disciplinare è propedeutica al licenziamento per giusta causa. Di conseguenza o viene trovata una transazione, ma non sarà immediata, oppure la causa andrà avanti, così come il processo e quanto ne consegue. La Juventus vorrà verosimilmente andare avanti per provare anche a risparmiare qualcosa per quello che riguarda l'ingaggio da pagare ad Allegri fino al 30 giugno 2025.