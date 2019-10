© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista a Sky Sport, l'esterno della Juventus, Alex Sandro, ha parlato anche di Matthijs De Ligt. Queste le sue parole: "Noi che siamo in Italia da più tempo gli dobbiamo dare tranquillità ma non lo vedo in difficoltà, lo vedo in crescita. È un giocatore fortissimo e farà meglio in ogni partita che giocherà".