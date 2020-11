Juve, altro stop per Ramsey: out 20 giorni, salterà Lazio, Cagliari e Ferencvaros

Altra tegola in casa Juventus, in merito alle condizioni fisiche di Aaron Ramsey. Secondo quanto riprotato da Sky Sport il gallese ha infatti riportato un infortunio muscolare nella gara di ieri contro il Ferencvaros in Champions LEague e dovrà restare ai box per almeno 20 giorni. Oltre alla gara di domenica contro la Lazio il centrocampista salterà dunque anche gli impegni con la Nazionale, la sfida contro il Cagliari e il ritorno contro gli ungheresi.