Juve, Dybala: "Giudizi dopo la finale condizionati dalla sconfitta. Oggi non stavo benissimo"

"È stato bravo Fede (Bernardeschi, ndr), io mi sono posizionato bene per il tiro". Questo il commento a Sky Sport di Dybala sul suo gol del definitivo 2-0 nella gara odierna vinta dalla Juventus in casa del Bologna. "Penso che le partite in Coppa Italia - ha aggiunto l'attaccante argentino - si possono interpretare in più modi. Se avessimo vinto contro il Napoli, tutti avrebbero detto che avevamo giocato bene. Non siamo stati brillanti ma a livello tattico abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto due partite che oggi ci hanno permesso di stare meglio. Siamo stati fermi tanto, dobbiamo ritrovare anche la fiducia".

Sei sembrato più brillante di altri, nonostante le tue difficoltà del lockdown...

"Oggi non mi sentivo benissimo, sono contento di aver fatto una grande partita. Quando sono stato fermo, ho cercato di rimanere in forma anche curando l'alimentazione. Grazie ai preparatori ho fatto un grande mini ritiro. Questa partita ci dà tanta carica per la prossima".

Sul ruolo:

"Nella mia carriera ho giocato in tutti i ruoli dell'attacco. Cerco sempre di fare quello che mi chiede il mister e di trovarmi al meglio con i miei compagni. Parliamo spesso anche per capire dove ci troviamo meglio. Mi trovo bene con il mister, mi dà molta libertà. Mi chiede di andare in area, vuole che la riempiamo, anche se io per caratteristiche delle volte tendo a rimanere più dietro".