Juve in emergenza: Thuram rischia l’operazione. Yildiz fuori per mesi, ansia anche per Cambiaso

Emergenza in casa Juventus: Thuram dovrà sottoporsi a un consulto specialistico e non è escluso l’intervento. Yildiz sarà operato, da valutare Cambiaso.

La Juventus deve fare i conti con un avvio di stagione complicato sul fronte degli infortuni. La situazione che preoccupa maggiormente Luciano Spalletti, secondo Tuttosport, riguarda Khephren Thuram, ancora alle prese con una sindrome femoro-rotulea che non ha risposto come sperato alla terapia conservativa. Il francese aveva iniziato la preparazione in anticipo, ma il problema al ginocchio lo ha costretto a lavorare a lungo separatamente, saltando diverse amichevoli e la tournée estiva.

Thuram, possibile intervento chirurgico

Dopo un momentaneo rientro in gruppo, Thuram si è nuovamente fermato. A inizio settimana volerà a Lione per un consulto specialistico che dovrà stabilire il percorso da seguire. Tra gli scenari viene preso in considerazione anche l’intervento chirurgico, soluzione che comporterebbe tempi di recupero non brevi e potrebbe incidere sulle ultime strategie di mercato della Juventus, già alle prese con lo stop nella trattativa per Franck Kessié.

Yildiz sarà operato, controlli per Cambiaso

È invece già definito il percorso di Kenan Yildiz, vittima contro il Frosinone della frattura del quinto metatarso del piede sinistro. "Kenan si opererà e dovrà stare fuori qualche mese", ha spiegato Giorgio Chiellini. L’intervento è previsto a inizio settimana. Da valutare infine Andrea Cambiaso, uscito contro il Parma per una distorsione alla caviglia. Gli accertamenti chiariranno nelle prossime ore l’entità del problema.