Il ritorno al successo spazza via il rischio di perdere la testa della classifica di Serie A. Non il momento poco brillante che vive l’attacco della Juventus da un po’ di tempo a questa parte, incapace di concretizzare le tantissime occasioni create. Un aspetto da affrontare con la giusta attenzione, malgrado la Juve sia anche rimasto l’unico top club europeo imbattuto da inizio stagione.

“Anche questa volta abbiamo sfruttato pochissimo le palle gol – ammette Maurizio Sarri -. Abbiamo questo problema. Così come basta che gli avversari abbiano una minima reazione al nostro vantaggio che troviamo il modo di subire gol nel giro di cinque minuti. Poi è anche vero che la squadra ha avuto una buonissima volendo la vittoria fino alla fine”.

Tutti sotto esame - ma anche disponibili - per affrontare il problema e risolverlo il prima possibile. “Qualche gol in più ci aiuterebbe – commenta Federico Bernardeschi -. Però abbiamo anche fatto una partita importante con il carattere. Abbiamo cercato il successo fino alla fine”. Da oggi si tornerà a lavorare per ottimizzare di più: serve più di ogni altra cosa, in questo momento.