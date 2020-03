Juve, il rimborso dei biglietti della partita con l'Inter inizierà domani

vedi letture

Un rimborso discusso, che infine è stato concesso. Da domani, chiunque abbia acquistato il biglietto per quella che era la gara più attesa dell’anno, Juventus-Inter, avrà indietro i suoi soldi. La gara infatti, è stata spostata e poi giocata a porte chiuse, rendendo inutile l'investimento dei tifosi che avrebbero voluto gustarsi lo scontro Scudetto: "Vista l’assoluta peculiarità del contesto nazionale, Juventus F.C. ha deciso – in eccezionale deroga alla recente normativa applicabile, nonché alle condizioni contrattuali attualmente in vigore – di rimborsare il prezzo del biglietto singolo acquistato e pagato dai tifosi attraverso i canali di vendita ufficiali per la partita Juventus F.C. vs F.C. Internazionale Milano, disputatasi in data 8 marzo a porte chiuse su ordine della Pubblica Autorità". Il comunicato poi specifica: "Tale iniziativa di rimborso riguarda esclusivamente l’acquisto da parte dei tifosi di singoli biglietti per la partita Juventus vs Inter acquistati tramite i canali ufficiali Juventus. Sono esclusi gli abbonamenti, i pacchetti riguardanti più match o servizi e gli acquisti di singoli biglietti di altre partite ad oggi rinviate: in relazione a tali situazioni, restano ferme le previsioni contrattuali vigenti anche in attesa delle determinazioni ufficiali in merito alle competizioni attualmente sospese".

Il club resta in prima fila anche per fronteggiare l’emergenza sanitaria, grazie a una raccolta fondi aperta da quasi due settimana e che ha già visto la partecipazione di numerosissimi sostenitori di tutto il mondo. La raccolta fondi sarà funzionale per supportare gli ospedali di Torino e del Piemonte.