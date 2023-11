Juve-Inter, Cuadrado contro il suo passato? Inzaghi spera di recuperarlo per il Derby d'Italia

Juan Cuadrado vuole esserci per il Derby d'Italia. L'obiettivo del colombiano, come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, è quello di tornare a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida tra Juventus e Inter, in programma al rientro dalla sosta per le nazionali: la fastidiosa infiammazione al tendine che l'ha messo fuori dai giochi nelle ultime settimane sembra essere in via di guarigione, motivo per il quale l'esterno sudamericano cercherà di accelerare i tempi per poter tornare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni.

Difficile ad oggi ipotizzare un suo impiego a gara in corso, ma la volontà del giocatore è quella di esserci, seppur da bordocampo, in una gara particolare visto il suo passato in bianconero.