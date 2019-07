Juve, per Demiral solo la prima parte di tournée: non può entrare in Cina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore classe '98 della Juventus Merih Demiral potrà prendere parte solo alla prima parte della tournée in Asia per motivi che col calcio giocato non centrano nulla. L'ex Sassuolo è partito con la squadra e prenderà parte al match contro il Tottenham, in programma domenica 21 luglio. Poi però dovrà fare rientro in Italia perché essendo di origini turche ha avuto impedimenti di tipo burocratici: al giovane difensore non è infatti stato rilasciato il visto per entrare in Cina a causa delle tensioni politiche in corso tra i due paesi.