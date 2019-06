© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus continua a seguire con grande attenzione le evoluzioni della situazione legata a Nicolò Zaniolo. La Roma ovviamente non vorrebbe cederlo, ma nei prossimi giorni potrebbe essere costretta a valutare anche il suo addio se non dovessero concludersi le operazioni Dzeko-Inter e Manolas-Napoli.

Il peso delle plusvalenze - La Roma come noto deve rientrare nei parametri imposti dalla UEFA entro il 30 giugno e l'idea giallorossa è quella di passare dal bosniaco e dal greco, ma ancora le fumate bianche non ci sono state. E la Juve proprio per questo motivo continua a monitorare Zaniolo, con in mente una doppia strada per arrivarci: la prima prevede lo scambio alla pari con Gonzalo Higuain, la seconda il pagamento cash del cartellino.