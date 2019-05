Juve, Perin in uscita: per la sostituzione si pensa a Navas o Pavlenka

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus potrebbe salutare Mattia Perin dopo una sola stagione, visto che sul portiere c'è il forte interesse della Roma e allora i dirigenti bianconeri stanno già pensando a chi mettere alle spalle di Wojciech Szczesny per la prossima stagione. Il primo nome è quello di Keylor Navas, in uscita dal Real Madrid e rappresentato da Jorge Mendes. I contatti tra Paratici e l'agente sono quotidiani e non è da escludere che se ne sia già parlato.

Profilo più giovane - In seconda battuta occhio a Jiri Pavlenka, classe 1992 che negli ultimi due anni ha difeso la porta del Werder Brema. Il suo contratto è in scadenza nel 2021 ma la Juve potrebbe provare a strapparlo al club tedesco in estate. A riportarlo è Tuttosport.