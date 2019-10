Juve, Ramsey ancora escluso dal Galles: "Forma fisica non idonea"

Aaron Ramsey dovrà attendere ancora un po' prima di vestire nuovamente la maglia del Galles. Convocato per le sfide di qualificazione a Euro 2020 contro Slovacchia e Croazia dopo ben undici mesi di assenza causa infortuni, il centrocampista della Juventus tornerà infatti a Torino a secco di presenze.

Lo ha annunciato la stessa Federcalcio gallese, che informa che l'ex Arsenal non ha ancora recuperato la condizione fisica idonea per affrontare il match di stasera coi Vatreni. Tutto questo, dopo aver saltato anche la gara di giovedì scorso con la Slovacchia (1-1).

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇭🇷 #WALCRO

TEAM NEWS - DIWEDDARIAD CARFAN

Aaron Ramsey has failed to regain match fitness in time for this evening's game and is not included in the matchday squad.

Brysia wella Aaron! #TogetherStronger pic.twitter.com/LybYp5l7DG

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) October 13, 2019