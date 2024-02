Juve, riflessioni su Chiesa: se non rinnova può partire. Ma serve un'offerta importante

Ancora tutto da scrivere il futuro di Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della Nazionale legato al club bianconero da un contratto valido fino al 30 giugno 2025. In queste settimane si valuta la possibilità a partire dalla prossima stagione di modificare l'assetto tattico per far coesistere il classe '97 con Yildiz e Vlahovic, ma è chiaro che a un anno dalla scadenza la permanenza è tutt'altro che scontata.

Da settimane la Juventus discute col suo entourage per trovare un accordo per rinnovare il contratto e, scrive 'TuttoSport', al momento sono perseguibili due strade: la prima è che rinnovi, la seconda è che si fissi un prezzo per cederlo in estate. Senza un nuovo contratto, infatti, la Juventus dovrà necessariamente valutare la sua cessione per evitare di perderlo a parametro zero qualche mese più tardi.

Negli scorsi giorni di Federico Chiesa ha parlato l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: "A Federico chiedo di fare buone prestazioni e di mettersi a disposizione della squadra, come fanno tutti i giocatori della rosa. Domani, se giocherà dall'inizio, avrà una possibilità importante. L'anno scorso ha avuto il problema del crociato, quest'anno ha avuto qualche intoppo ma è un giocatore importante per la Juventus e da lui ci aspettiamo molto".