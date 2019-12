© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Siamo rimasti in partita fino alla fine. Sicuramente stasera rispetto a loro ci mancava un po' di brillantezza fisica e mentale. Purtroppo può succedere, abbiamo giocato anche in settimana. Speravamo di arrivarci un po' meglio ma dobbiamo dire che, anche se ci arrivi al 101%, contro la Lazio è una partita difficilissima".

Ha pesato il tridente d'attacco?

"No. L'abbiamo persa quando il tridente non c'era più. Eravamo a corto di energie fisiche e anche di energie mentali. Non vedo connessione fra il tridente e la sconfitta".

Mandzukic via?

"Non so che dire. Mandzukic e la società avevano preso una decisione mesi fa. Io non lo vedo da settembre mi sembra una conclusione logica della scelta fatta mesi fa fra la società e il ragazzo".