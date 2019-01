© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey non vede l'ora di iniziare la sua esperienza alla Juventus. Tuttosport scrive che il gallese ha già firmato per i bianconeri, ma il contratto potrà essere depositato solo dopo i primi giorni di febbraio mentre per l'ufficialità bisognerà attendere qualche mese. A meno che l'Arsenal non abbassi le pretese per liberare subito il gallese, ma i venti milioni di euro chiesti dai gunners sono giudicati eccessivi dalla dirigenza bianconera. Se la situazione non dovesse cambiare, la Vecchia Signora attenderà giugno per abbracciare Ramsey.