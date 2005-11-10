Juve travolta, Di Canio su Lucumi: "Non può fare come i portieri di hockey, deve decidere"

Crollo Juventus allo stadium: la Lazio travolge i bianconeri di Spalletti vincendo 0-3. La squadra di Gattuso passeggia e gode con i gol realizzati da Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. Dagli studi di Sky Sport a fine gara l'ex attaccante, Paolo Di Canio, ha commentato a caldo il ko della Juve e il volo dei biancocelesti.

Le parole di Di Canio

Su Lucumi in occasione del secondo gol, Di Canio spiega: "Lui lì doveva decidere, i difensori non possono mettersi come i portieri dell'hockey sul ghiaccio. Doveva fare due passi in avanti, si parla di distanza, Bremer aveva un avversario, lui non aveva nessuno. Sbaglia lui. Ma se Celik non aveva la certezza di qualcuno che andasse sul raddoppio avrebbe dovuto lasciare l'esterno a quel punto per dare un segnale ai compagni".

Sulla Lazio: "Se mi aspettavo una Lazio così? Onestamente no, dopo la partenza con il Mantova, il mercato a rilento, lo stadio vuoto, Gattuso che si lamentava, anche se in modo diplomatico verso il mercato fatto, non mi aspettavo questa creatura che davvero è stata plasmata, ben definita. Bravissimo Gattuso e questi ragazzi, vedo la Lazio che mi sembra internazionale, un po' come il Club Brugge visto contro l'Inter. Una squadra che sembra giocare insieme da tantissimo tempo".

La Lazio ricorda quella costruita da Maestrelli? Così Di Canio: "Lì tocchi la sacralità e potrebbe sembrare una blasfemia calcistica, però per la partenza, le condizioni che si stavano creando, sì. Non ho mai pensato che questa squadra potesse retrocedere dopo il ko con il Mantova. Però quello che sto vedendo mi dà la certezza è che mi sembri un gruppo sano, senza primedonne. Guendouzi era un leader più dissonante, che si sentiva superiore al gruppo, questo gruppo ascolta i dettami dell'allenatore, poi uno come Frattesi è determinante perché è un leader positivo