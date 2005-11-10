Di Canio: "Rabiot in Italia gioca con la benda sugli occhi. Tanti si difendono in modo patetico"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:40Serie A
autore Giacomo Iacobellis
24.11.2026 21:40Serie A
L'ex attaccante ha elogiato il centrocampista classe 1995, riservando però al contempo una dura critica alle difese della Serie A.
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Intervenuto come di consueto a Sky Calcio Club, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha commentato la netta vittoria del Milan sul Frosinone, elogiando il lavoro di mister Ruben Amorim e anche di alcuni singoli calciatori rossoneri. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sulla costanza di Adrien Rabiot.
L'estratto di Di Canio su Rabiot
"È bravo ma qui gioca con la benda sugli occhi, su. Le ultime otto-dieci squadre della classifica difendono in modo patetico. Con un passaggio verticale vai in porta, è una cosa ridicola".
I numeri stagionali di Rabiot col Milan
Nella stagione 2026/2027 col Milan, Adrien Rabiot ha finora collezionato 14 presenze, 5 gol e 7 assist tra campionato e coppe europee.
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