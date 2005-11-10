Paolo Di Canio, ex migliore attaccante italiano per reti (66) realizzate in Premier League, oggi presenzia di consueto negli studi di Sky Sport per analizzare le prestazioni delle squadre italiane tra Serie A e Champions League. In particolare, in seguito alla partita di ieri del Napoli e del pareggio finale (2-2) con il Manchester City all'Etihad Stadium, per la quinta giornata della fase campionato di Champions League, ha preso il gol realizzato da Rasmus Hojlund che ha stappato le marcature.

Il pensiero

Nella dinamica dell'azione, finita per essere analizzata al microscopio, un ex rapace d'area di rigore come Di Canio ha voluto applaudire il centravanti del Napoli che ha punito il City riuscendo a calciare sotto le gambe di Guehi: "Hojlund è bravissimo a calciare sotto le gambe del difensore e la palla entra in rete. Allarga e chiude col sinistro. Hojlund è diventato Haaland per una sera, anzi, meglio di lui. Davvero, guardate la concentrazione nel calciare. E poi sul secondo gol Spinazzola aspetta, aspetta e poi fa un passaggio dosato perfetto per Lang che calcia nel miglior modo possibile".