Juve, via gli esuberi: Mandzukic-Qatar, ci sono ancora margini per l'affare

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valigia pronta, biglietti in mano: destinazione non ancora chiara per tutti, ma è solo questione di giorni. Dal 2 gennaio si apriranno le liste di trasferimento, la Juventus dovrà sfoltire la rosa ancora prima di pensare se sarà il caso (o meno) di aggiungere un altro elemento a disposizione di Maurizio Sarri. Cessioni ormai prossime per Mario Mandzukic e Mattia Perin.

L’attaccante croato negli ultimi giorni si è recato in Qatar per sostenere le visite mediche con l’Al Duhail, lo stesso club di Medhi Benatia; adesso la trattativa è in una fase di stallo perché gli arabi vorrebbero trattare sulle cifre, ma la sensazione è che si possa comunque raggiungere presto l’accordo anche grazie alla volontà del giocatore. L’estremo difensore, invece, tornerà al Genoa, che potrebbe restituire Radu all’Inter a gennaio. Perin, che nel Grifone è di casa, sarebbe atteso già domenica a Pegli, alla ripresa degli allenamenti.

Destinazione da definire, invece, per Marko Pjaca. L’attaccante è tornato da qualche settimana a pieno ritmo e vorrebbe trovare una collocazione ideale per giocare con continuità la seconda parte di stagione. In tal senso diverse squadre di Serie A hanno già bussato alla porta della Juve: su tutte c’è l’Hellas Verona, oltre a Genoa, Sampdoria e Udinese che potrebbero decidere di potenziare i contatti già a inizio mercato.

Discorso ben diverso per Emre Can e Daniele Rugani. Il primo, escluso dalla lista Champions la scorsa estate, ha subito il colpo e non si è mai più ripreso da quel momento; vorrebbe trovare destinazione per tornare in campo anche a livello europeo, ecco perché il possibile scambio con Paredes del PSG va considerato uno scenario credibile. Il difensore, invece, potrebbe ritrovarsi fuori dalla lista UEFA con il rientro di Giorgio Chiellini: le suggestioni da Premier tornano di moda, così come l’interesse del Leicester.