Juve, Weah: "Locatelli impressionante, è un piccolo Pirlo. McKennie tra i più forti al mondo"

Alla Juve ha ritrovato McKennie, suo compagno di nazionale: spera di continuare a giocare insieme a lui? Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il neo arrivato Timothy Weah ha risposto anche a questa domanda: "Sono molto felice per l’assist che mi ha fatto contro il Real Madrid e lo sono ancora di più per avere l’opportunità di giocare con Wes in un club così importante. Per un ragazzo americano è un sogno essere nella sua condizione e con la sua performance contro gli spagnoli per me ha dimostrato di essere uno dei centrocampisti più forti del mondo".

McKennie a parte, che conosceva già, chi l’ha impressionata di più dei suoi nuovi compagni di squadra? "Locatelli: Manu ha un piede fantastico, la sua abilità nel fare i passaggi mi esalta tantissimo perché a me piace correre ma anche dialogare con i compagni e partecipare molto all’azione. Con la sua qualità mi ricorda un po’ Pirlo. Sì, è un piccolo Pirlo ed molto bello vederlo giocare, penso che diventerà una leggenda del calcio".