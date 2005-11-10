Juventus, occhi su Nagida: due ostacoli per averlo dal Rennes. Tagliafico pista calda

Nonostante l'amarezza per la vittoria sfumata al 90' a causa di una valutazione del VAR e la priorità rivolta al riscatto in campionato a Lecce, la sfida contro il Rennes è stata l'occasione per la dirigenza della Juventus di svolgere importanti valutazioni di mercato. Gli occhi dei dirigenti Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Marco Ottolini si sono concentrati in particolare su Mahamadou Nagida, terzino sinistro camerunese classe 2005 autore di una prestazione maiuscola: il giocatore ha dominato la corsia mancina, avviato l'azione dell'1-1 e conquistato il rigore. Il profilo non è una novità per il direttore tecnico Massara, che ne seguiva la crescita fin dai tempi del club francese.

Gli impedimenti

L'eventuale affondo per il giovane camerunese si sposa con i possibili sviluppi tattici di Luciano Spalletti. Sebbene il tecnico preferisca un terzino con attitudini più difensive, la definitiva transizione verso il 3-5-2 renderebbe l'identikit di Nagida ideale per ricoprire il ruolo di quinto, una casella scopertissima in rosa dopo le scelte estive orientate su esterni d'attacco da 4-2-3-1. Tuttavia, l'operazione presenta diversi ostacoli: oltre all'ipotesi che il Rennes desideri trattenere il calciatore fino all'estate cedendolo solo a cifre irrinunciabili, la Juventus dovrebbe riflettere sull'impiego del suo ultimo slot da extracomunitario, che potrebbe essere destinato a un altro reparto. Lo riferisce TuttoSport.

I piani alternativi

Per queste ragioni, il taccuino degli uomini di mercato bianconeri include diverse alternative di livello internazionale per la corsia sinistra. Resta caldissima la pista che porta a Nicolas Tagliafico, giocatore d'esperienza già sfiorato a fine agosto e sfumato soltanto per la mancata cessione di Juan Cabal. Tra i profili monitorati figurano inoltre Rayan Ait-Nouri, terzino algerino che sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Enzo Maresca al Manchester City e che potrebbe muoversi a gennaio, oltre a David Raum del Lipsia e Tyrick Mitchell del Crystal Palace.