Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, occhi su Nagida: due ostacoli per averlo dal Rennes. Tagliafico pista calda

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:39Serie A
24.10.2026 10:39Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante l'amarezza per la vittoria sfumata al 90' a causa di una valutazione del VAR e la priorità rivolta al riscatto in campionato a Lecce, la sfida contro il Rennes è stata l'occasione per la dirigenza della Juventus di svolgere importanti valutazioni di mercato. Gli occhi dei dirigenti Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Marco Ottolini si sono concentrati in particolare su Mahamadou Nagida, terzino sinistro camerunese classe 2005 autore di una prestazione maiuscola: il giocatore ha dominato la corsia mancina, avviato l'azione dell'1-1 e conquistato il rigore. Il profilo non è una novità per il direttore tecnico Massara, che ne seguiva la crescita fin dai tempi del club francese.

Gli impedimenti

L'eventuale affondo per il giovane camerunese si sposa con i possibili sviluppi tattici di Luciano Spalletti. Sebbene il tecnico preferisca un terzino con attitudini più difensive, la definitiva transizione verso il 3-5-2 renderebbe l'identikit di Nagida ideale per ricoprire il ruolo di quinto, una casella scopertissima in rosa dopo le scelte estive orientate su esterni d'attacco da 4-2-3-1. Tuttavia, l'operazione presenta diversi ostacoli: oltre all'ipotesi che il Rennes desideri trattenere il calciatore fino all'estate cedendolo solo a cifre irrinunciabili, la Juventus dovrebbe riflettere sull'impiego del suo ultimo slot da extracomunitario, che potrebbe essere destinato a un altro reparto. Lo riferisce TuttoSport.

I piani alternativi

Per queste ragioni, il taccuino degli uomini di mercato bianconeri include diverse alternative di livello internazionale per la corsia sinistra. Resta caldissima la pista che porta a Nicolas Tagliafico, giocatore d'esperienza già sfiorato a fine agosto e sfumato soltanto per la mancata cessione di Juan Cabal. Tra i profili monitorati figurano inoltre Rayan Ait-Nouri, terzino algerino che sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Enzo Maresca al Manchester City e che potrebbe muoversi a gennaio, oltre a David Raum del Lipsia e Tyrick Mitchell del Crystal Palace.

Articoli correlati

Immagine news 1
Chi vuole l'esterno che ha fatto impazzire la Juve? Segnatevi il nome di Nagida
Immagine news 2
Inter, occhi su Nagida: il terzino del Rennes piace anche al Porto
Immagine news 3
Torino, sondaggio per Mahamadou Nagida del Rennes: è un'idea come vice-Biraghi

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
11:47 Serie A
Scudetto al Milan, sfilato all'Inter. Pioli: "Ecco quando ho capito che ce l'avremmo fatta"
Immagine news 2
11:36 Serie A
Malen devastante alla Roma, sarebbe potuto essere del Napoli: perché l'affare saltò
Immagine news 3
11:30 Serie A
Ganz: "Milan, la direzione è quella giusta. La Lazio sta facendo molto bene, così come il Como"
Immagine news 4
11:21 Serie A
"U21 alle Olimpiadi, Italia al Mondiale e Euro2032 in casa": lo scenario ideale di Malagò
Immagine news 5
11:10 Serie A
Il Milan stringe per Krosche: contatti avanzati per l'arrivo dall'Eintracht. C'è una clausola
Immagine news 6
11:01 Serie A
Tardelli: "Como, leonessa che aggredisce l'avversario. Juve, quanto accade ha dell'incredibile"
Immagine news 7
10:50 Serie A
Falcone ammette: "C'era stato qualcosa con il Torino, ma è Lecce la mia felicità"
Immagine news 8
10:39 Serie A
Juventus, occhi su Nagida: due ostacoli per averlo dal Rennes. Tagliafico pista calda
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Napoli, a gennaio arriva un centrocampista. Inserimento su Romano, che piace anche a Juve e Inter. Ecco gli altri nomi. Lucca di nuovo in uscita?. Sale il pressing su Varela. Per Lang ipotesi Ajax e Psv
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sull'8ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Pellegrini si è ripreso la Lazio, ma il futuro resta in bilico: fra due mesi può ricambiare tutto
Immagine top news n.2 Napoli-Roma sarà l’ultimo big match di Anguissa in azzurro? Gennaio è già un bivio
Immagine top news n.3 Non c'è pace per la Juventus: problema per Sarr, a forte rischio contro il Lecce
Immagine top news n.4 Frosinone, Schmid: "Alvini un grande, Raimondo una specie di CR7. Siamo una famiglia"
Immagine top news n.5 Il Como ospita il successore ideale di Fabregas: che corteggiamento per Aquilani
Immagine top news n.6 Tre su tre in Europa, a secco in campionato: Woltemade ora vuol prendersi la Juventus
Immagine top news n.7 Monza, Varela boom: a gennaio saluta? Juric: "Mese lontano, io ho fiducia in lui: speriamo..."
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.2 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.3 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
Immagine news podcast n.4 Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Scudetto al Milan, sfilato all'Inter. Pioli: "Ecco quando ho capito che ce l'avremmo fatta"
Immagine box news Serie A Malen devastante alla Roma, sarebbe potuto essere del Napoli: perché l'affare saltò
Immagine box news Serie A Ganz: "Milan, la direzione è quella giusta. La Lazio sta facendo molto bene, così come il Como"
Immagine box news Serie A "U21 alle Olimpiadi, Italia al Mondiale e Euro2032 in casa": lo scenario ideale di Malagò
Immagine box news Serie A Il Milan stringe per Krosche: contatti avanzati per l'arrivo dall'Eintracht. C'è una clausola
Immagine box news Serie A Tardelli: "Como, leonessa che aggredisce l'avversario. Juve, quanto accade ha dell'incredibile"
Serie B
Immagine box news Serie B Empoli, Cauz: "Ne usciremo con il lavoro e con la voglia che abbiamo di migliorare"
Immagine box news Serie B Vicenza, Pellizzari: "Non eravamo scarsi prima, non siamo fenomeni adesso"
Immagine box news Serie B Serie B, 8ª giornata: il programma. Occhi puntati sulla prima Samp di D'Angelo
Immagine box news Serie B Da Empoli-Vicenza a Hellas Verona-Pisa, i convocati per l'8ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, Arezzo-Benevento: amaranto a caccia del primo successo casalingo
Immagine box news Serie B Serie B, Catanzaro-Ascoli: sfida per salvezza e zona playoff
Serie C
Immagine box news Serie C Pescara, apprensione per Merola: torsione del ginocchio, presto gli esami strumentali
Immagine box news Serie C Torres, emergenza infortuni. Greco: "Non è un periodo fortunato ma a undici ci arriviamo"
Immagine box news Serie C Serie C, 11ª giornata: dieci le gare in programma. Alle 17:30 Union Brescia-Cittadella
Immagine box news Serie C Il Latina in casa della capolista Spezia, Volpe: "In campo con rispetto, ma senza paura"
Immagine box news Serie C Spezia-Latina, non è una gara come le altre. Primo incrocio in Serie C dalla promozione del 2012
Immagine box news Serie C Cosenza, Coppitelli prima del Savoia: “Siamo uniti, siamo al completo e pronti a dare tutto”
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Roma, giallorossi in difficoltà negli scontri diretti: una sola vittoria nelle ultime 13 sfide
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Rennes, Spalletti cerca risposte: vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, il programma della 4ª giornata: spicca Juventus-Roma
Immagine box news Calcio femminile Gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione della Coppa del Mondo per club femminile
Immagine box news Calcio femminile Janogy e il racconto della sua gravidanza: "Orgogliosa di far parte della Fiorentina"
Immagine box news Calcio femminile La diva silenziosa divenuta tra i simboli del calcio italiano: la Roma ha blindato Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Manuela Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
24 ottobre 1857, dal cricket nasce il calcio. Il club più vecchio al mondo è in nona divisione
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni