Juventus, Allegri: "La nuova Champions? Sarà un'esperienza, però bisogna arrivarci..."

"Lo svantaggio dopo 59 secondi? Sono cose che capitano, l'importante è aver avuto una buona reazione, anche ordinata". Parla così Massimiliano Allegri, a Sky Sport, dopo il 6-1 rifilato alla Salernitana che vale i quarti di finale di Coppa Italia. Un successo in rimonta per la Juventus, dopo il gol subito in apertura di match: "Anche Gatti dopo l'errore poi ha fatto una buona prestazione come tutta la squadra".

Con Nonge sono 30 i giocatori della Next Gen che hanno fatto l'esordio in prima squadra: 17 con Allegri. "Per me è una soddisfazione, li ho visti crescere dietro una programmazione iniziata dieci anni fa, ora vediamo i frutti e sono fortunato perché ce li ho io a disposizione".

La nuova Champions League? "E' una novità con il format, sarà un'esperienza nuova. Però bisogna arrivarci, mancano ancora una trentina di punti...".