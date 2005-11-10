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Juventus in ansia per Conceiçao: sospetta lussazione alla spalla, rischia un mese di stop

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 07:41Serie A
19.10.2026 07:41Serie A
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Il portoghese si sottoporrà agli esami al JMedical. Vicario non cerca alibi dopo l'ultima prestazione: "Si cambia strada da subito".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova tegola in casa Juventus. Nel finale dell'ultima partita Francisco Conceiçao si è fatto male alla spalla sinistra in seguito a uno scontro di gioco e il sospetto è quello di una lussazione. Questa mattina - si legge su La Gazzetta dello Sport - il portoghese sarà sottoposto agli esami al JMedical: qualora la diagnosi venisse confermata, Luciano Spalletti potrebbe perderlo per circa un mese, fino alla prossima sosta per le nazionali. Un problema ulteriore in un reparto nel quale le alternative non abbondano: Zhegrova è fuori dalla lista UEFA e quindi indisponibile in Europa League, mentre Nico Gonzalez nell'ultimo periodo è stato impiegato prevalentemente da seconda punta.

Vicario: "Inutile aggrapparsi agli alibi, responsabilità di tutti"

L'emergenza, però, non deve diventare una giustificazione. È il messaggio lanciato da Vicario: "Le responsabilità vanno divise tra tutti i componenti della squadra, faremo le analisi con il mister perché è stata una prestazione sotto livello su tutto. Inutile aggrapparsi ad alibi perché non è nei nostri pensieri". Il portiere ha quindi indicato la strada da seguire: "Bisogna trovare una strada per essere performanti e competitivi, come richiede la storia della Juventus. È stata una serata negativa, bisogna portare i tifosi dalla nostra parte con le prestazioni e in questo momento non possiamo pretendere nulla".

La Juventus cerca una reazione immediata

Vicario ha chiesto soprattutto una presa di coscienza da parte del gruppo: "Dobbiamo seguire l'allenatore in quella che è l'idea di calcio e sul ritmo che bisogna mettere nelle gare". Sul tema della personalità, il portiere ha aggiunto: "Non tutti sono uguali nella gestione delle emozioni e bisogna trovare le soluzioni migliori, ma lo faremo da gruppo per darci una mano nel poco tempo a disposizione. Si cambia strada da subito". Parole nette in un momento complicato per la Juventus, che ora attende anche l'esito degli esami di Conceiçao.

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