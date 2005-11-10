Un gol e due assist, al rientro da titolare dopo una quarantina di giorni di assenza. Nella serata dello Stadium, che pure per buona parte del primo tempo ha regalato ben poche soddisfazioni ai tifosi bianconeri, la miglior notizia per Luciano Spalletti è arrivata da Francisco Conceicao. Il portoghese ha dato un saggio della sua importanza nell’economia del gioco offensivo della Juventus anche quando il resto della squadra faceva fatica a rendersi pericoloso. In una rosa che pure abbonda di esterni offensivi, come ricordato più volte dall’allenatore toscano, l’ex Porto resta probabilmente il più bravo a saltare l’uomo da fermo. E il suo rientro, aspettando quello di Yildiz, può contribuire anche a risolvere un altro problema: con Conceicao a destra, Spalletti ha un motivo in meno per schierare da quella parte Kolo Muani.

E se il centravanti che cerca Spalletti fosse già in casa?

Alla vigilia, l’allenatore bianconero aveva dedicato buona parte della conferenza stampa a spiegare cosa intendesse per attaccante fisico e perché la Juventus potesse averne bisogno. Un ragionamento che ha riguardato anche Jeff Ekhator, alla prima da titolare con la maglia bianconera e subito a segno, proprio su assist di Conceicao. Il classe 2006, acquistato in estate dal Genoa, ha caratteristiche diverse da quelle di Woltemade e Kolo Muani, soprattutto per la capacità di giocare spalle alla porta e reggere il contatto con i difensori avversari. Finora, anche per qualche problema fisico, Spalletti ha avuto poche occasioni per valutarlo. La sensazione è che, da qui a gennaio, ne avrà qualcuna in più.

Sarebbe abbastanza incauto rivedere le strategie di mercato della Juventus sulla base di una vittoria con l’Omonia, avversario piuttosto modesto nonostante le difficoltà iniziali dei bianconeri. Prima della partita, però, Frederic Massara aveva ricordato l’esistenza di paletti finanziari da rispettare nella prossima sessione di trasferimenti. Capire se Ekhator possa garantire anche solo una ventina di minuti di qualità nelle partite di ben altro spessore che attendono la Juve consentirebbe alla dirigenza di ragionare diversamente sull’opportunità di investire su un centravanti. Anche perché, in questa squadra, di reparti da migliorare ce ne sono altri.