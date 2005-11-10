Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Europa League vinta per 4-1 sull'Omonia Nicosia: "Non ho potuto fare quello che amo da un mese, avevo tanta voglia di tornare e giocare. Ho aiutato la squadra a vincere, questa è la cosa più importante. Vogliamo restare in alto".

Qual è il vostro obiettivo?

"In Europa tutte le partite sono difficili, dobbiamo continuare così in questa competizione. Adesso abbiamo il campionato, poi torneremo a pensare a questa per entrare nelle prime otte e non giocare due partite in più".

L'assist per Ekhator?

"Ci siamo allenati tutta la settimana su questa cosa, sullo stare dietro la mezzala dell'Omonia. Ho visto il movimento di Ekhator, ha fatto un bel gol e se lo merita perché è un ragazzo top".

Cosa ti è venuto in mente dopo il gol?

"Volevo ringraziare tutto lo staff che ha fatto un bel lavoro nel recupero, soffro sempre tanto nello stare fuori. Ho dedicato il gol alla mia famiglia, perché sanno tutti i momenti difficili che ci sono durante un infortunio".