Francisco Conceiçao, ieri mattatore dell'Omonia con gol e assist, può diventare un uomo mercato per la Juventus. Ovviamente più in vista dell’estate piuttosto che adesso nella sessione invernale. Il tutto salvo clamorose offerte che potrebbero arrivare all’improvviso. L’esterno portoghese per le sue caratteristiche piace molto in Premier League dove ha molti estimatori. E quindi ecco che è una situazione da monitorare nei prossimi mesi.

In estate c’erano anche Liverpool e Manchester United

Il Liverpool non ha mai nascosto un certo interesse già questa estate. L’obiettivo era trovare un sostituto di Salah e il suo nome era ai primi posti nella lista dei Reds. Poi il discorso non è decollato e Conceiçao è rimasto in bianconero. A dire il vero nell’ultima sessione c’è stato anche un sondaggio del Manchester United, che però poi non è andato oltre. Adesso all’orizzonte però è spuntata un’altra pretendente. Sì perché il Newcastle ha mostrato interesse e magari a giugno il club bianconero potrebbe anche decidere di intavolare una trattativa allargata con Woltemade. Molto dipenderà anche dal rendimento del gigante di Brema.

Per l’attacco si insiste per Sorloth. Il punto su Bruno Fernandes

Per gennaio l’obiettivo principale resta la punta centrale. Il profilo più adatto resta Sorloth. I contatti con l’Atietico Madrid proseguono in attesa di novità. Intanto per il futuro la Juventus segue da vicino gli sviluppi della vicenda legata a Bruno Fernandes. Il capitano del Manchester United non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza 30 giugno 2027 con i Red Devils. I bianconeri sono in corsa (come del resto il Milan) e in attesa di capire quali potrebbero essere i margini di movimento per l’anno prossimo.