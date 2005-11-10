Juventus e un attacco ancora da sistemare: ecco cosa serve per arrivare a Balogun

La Juventus si sta già muovendo per intervenire nel mercato di gennaio. È chiaro che in casa bianconera tutti si aspettavano di più dal tandem Kolo Muani Woltemade. L’investimento sul francese è stato importante ma il rendimento non all’altezza. E lo stesso vale per il tedesco. Per questo la Juventus sta valutando il da farsi già nel mercato di gennaio. Una punta centrale molto forte che piace tanto è sicuramente Balogun.

Tutto dipenderà dalla richiesta del Monaco. Per prenderlo i bianconeri però dovranno presentare un’offerta molto alta. Toccherà alla proprietà dare il via libera all’eventuale operazione. L’altra soluzione, più economica, è rappresentata da Sorloth, che l’Atletico Madrid potrebbe anche far partire in prestito. Ecco il nostro punto.