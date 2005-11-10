Balogun: "A gennaio cercherò di nuovo di lasciare il Monaco". La Juventus ci riproverà

Folarin Balogun è di nuovo sul mercato. L'attaccante del Monaco ha parlato direttamente dal ritiro degli Stati Uniti e non ha fatto mistero del suo desiderio di lasciare la Ligue 1: "Sono sicuro che nelle prossime sessioni di mercato cercherò di andarmene. Il mio punto di vista è chiaro. Sono successe molte cose che non dipendevano da me. Non ho detto nulla pubblicamente, ma in estate sono arrivato all'Everton con un contratto già concordato. Poi, al momento della firma, era stato modificato e non mi sentivo più a mio agio a firmare".

Futuro possibile in Italia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus continua a seguirlo, soprattutto dal momento che Kolo Muani e Woltemade per motivi diversi hanno deluso nel ruolo di centravanti. Con una situazione del genere anche il suo prezzo è calato e di conseguenza la concorrenza non manca, a partire dal Manchester United, che ci sta pensando da quando è stato Pochettino come nuovo allenatore dei Red Devils al posto di Michael Carrick.