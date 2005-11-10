Folarin Balogun è ancora al centro delle attenzioni. L’attaccante del Monaco, intervistato durante la sosta con la nazionale statunitense, ha ammesso di essere pronto a valutare nuovamente una partenza dopo il mancato trasferimento all’Everton della scorsa estate. Parole che non hanno lasciato indifferente il club del Principato, chiamato ora a gestire una situazione delicata.

Filipe Luis avverte Balogun: "Il Monaco è più grande di chiunque"

Il tecnico brasiliano ha scelto una linea chiara: difendere il giocatore, ma ricordargli le responsabilità verso la squadra. "La concentrazione e l’ambizione dipendono dai giocatori. Possiamo aiutarli, ma è il carattere di ognuno a fare la differenza", ha spiegato Filipe Luis. L’allenatore ha poi ribadito il valore del club: "Il Monaco è più grande di qualsiasi persona. Voglio giocatori che abbiano voglia di essere qui". Un messaggio diretto a Balogun, chiamato a ritrovare entusiasmo e continuità dopo un periodo complicato.

Poco spazio e futuro da chiarire: Balogun deve rilanciarsi

Dopo il Mondiale, l’attaccante è scivolato nelle gerarchie offensive del club monegasco: appena sette presenze stagionali e un gol. Una situazione distante dalle aspettative, considerando anche il valore economico che il giocatore avrebbe potuto rappresentare per il club. Filipe Luis, però, non chiude la porta: "Conta il presente e quello che un giocatore dà oggi alla squadra". Balogun resta nei piani del Monaco, ma dovrà dimostrare sul campo di voler essere protagonista.