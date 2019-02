© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus ha individuato in Federico Chiesa della Fiorentina uno dei suoi primi obiettivi per il prossimo mercato estivo, secondo Tuttosport. Il numero 25 gigliato piace per età, spessore tecnico e capacità di vedere la porta ma per strapparlo ai viola servirà una cifra importantissima, non inferiore ai 70 milioni di euro. E su di lui, oltre alla Juve, ci sono anche l'Inter e diverse altri top club europei.