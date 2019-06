© foto di Imago/Image Sport

Fabio Paratici ad Amsterdam con Mino Raiola. Un blitz per chiudere l'affare, spiega La Stampa: la Juventus è in Olanda per chiudere l'arrivo di Matthijs de Ligt, operazione senza precedenti. 70 milioni all'Ajax, clausola da 150: oggi il viaggio per definire l'accordo, al giocatore 8 all'anno più 4 di bonus.