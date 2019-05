Juventus, con Allegri in panchina si punta a Kroos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sulla situazione in casa Juventus. Massimiliano Allegri, in caso di permanenza, ha le idee chiare sul come rinforzare la squadra. E a centrocampo, dopo l'arrivo ufficiale di Ramsey è molto gradito Toni Kroos, centrocampista ritenuto non più intoccabile dal Real Madrid e che troverebbe il gradimento anche di Cristiano Ronaldo. Fra i principali indiziati all'uscita, invece: Dybala, Alex Sandro e Cancelo.