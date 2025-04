Juventus, Conte o Gasperini per la panchina dell'anno prossimo. Con Tudor terzo incomodo

Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus non è ancora scritto. Nonostante alcune indiscrezioni lo descrivano come un semplice traghettatore fino al termine della stagione, la realtà racconta un'altra storia: il tecnico croato avrà a disposizione le ultime gare di campionato e il Mondiale per Club per dimostrare il proprio valore e meritarsi una conferma basata sui risultati e non su pregiudizi o etichette. A riferirlo è SportMediaset, secondo cui parallelamente la dirigenza bianconera sta anche valutando alternative per il futuro, e al momento il duello principale sembra essere tra Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. Due profili differenti, accomunati però dall'identità juventina, elemento che il club vorrebbe porre al centro del nuovo progetto tecnico.

Gasperini appare la scelta più naturale: il suo addio all'Atalanta sembra ormai scritto e la sua filosofia di gioco offensiva e moderna potrebbe rappresentare il salto di qualità che la Juventus cerca. Dopo anni di successi a Bergamo, il tecnico potrebbe cogliere l'occasione di guidare una big, magari per l'ultima volta in carriera, considerando anche l'aspetto anagrafico.

Dall'altra parte c'è Conte, un nome che scalda il cuore dei tifosi ma che porta con sé interrogativi. Il tecnico leccese ha ancora un contratto con il Napoli e la sua storia recente dimostra quanto sia difficile costruire un progetto a lungo termine con lui. Indiscutibile la sua capacità di vincere, ma la Juventus deve valutare se sia l'uomo giusto per un progetto di ricostruzione stabile.

In questo scenario, Tudor rimane una variabile da non sottovalutare: se riuscirà a guidare la squadra con successo nelle prossime settimane, potrebbe ribaltare i pronostici e guadagnarsi la conferma con i fatti. La sfida è aperta, e la Juventus si prepara a una scelta fondamentale per il proprio futuro.