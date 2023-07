Juventus, cresce la fiducia per il recupero di Rabiot. Anche Fagioli verso il rientro

Mentre la Juventus prosegue con la tournée negli Stati Uniti, che nella notte ha visto la vittoria contro il Milan ai calci di rigore, a Torino gli infortunati proseguono il proprio lavoro per rientrare il prima possibile. È il caso di Adrien Rabiot, che ha saltato per infortunio la spedizione statunitense ma che lavora per tornare a disposizione di Allegri.

Secondo quanto scrive La Stampa, il centrocampista dovrebbe cominciare ad allenarsi con il gruppo una volta tornati in Italia, così come Nicolò Fagioli, che però ha tempi un po' più lunghi, visto che per affrontare contrasti ha bisogno di più tempo. È invece tornato anticipatamente in Italia Nicolò Rovella, che ha lasciato gli Stati Uniti per un problema muscolare.