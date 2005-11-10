Ufficiale El Aynaoui saluta la Roma. Il marocchino è un nuovo giocatore del Lipsia

La Roma saluta Neil El Aynaoui. In questi minuti il Lipsia ha annunciato l'arrico del centrocampista marocchino. Trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Queste le prime parole del giocatore:

"L'RB Lipsia gode di un'ottima reputazione e il suo stile di gioco, caratterizzato da alta intensità, dinamismo e ambizione di dominare il possesso palla, si adatta perfettamente a me e alle mie caratteristiche. Non vedo l'ora di unirmi all'RB Lipsia, di conoscere la città e di affrontare le sfide che mi attendono in Bundesliga, Champions League e DFB-Pokal.

Le conversazioni con i rappresentanti del club e con Martín Demichelis sono state fin da subito molto convincenti e hanno reso la decisione facile.

Sono davvero entusiasta di questa nuova sfida. Non vedo l'ora di scendere in campo con la squadra e di dare subito il mio contributo per raggiungere i nostri obiettivi".

25 anni, El Aynaoui nella sua stagione in giallorosso ha raccolto 35 presenze, segnando 2 reti.