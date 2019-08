© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente portoghese TVI, Cristiano Ronaldo ha affrontato il tema ritiro: "Potrei chiudere la carriera il prossimo anno ma potrei giocare anche fino a 40-41 anni. Non so, quello che dico è sempre è che bisogna godersi il momento. Il presente è eccellente e devo godermelo. Credo che nessun giocatore detenga più record di me, sono ormai nella storia del calcio".