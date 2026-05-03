Juventus, Daffara incanta a Avellino: il portiere sarà testato in ritiro con la prima squadra

E' protagonista di un ottimo campionato con la maglia dell'Avellino Giovanni Daffara. In prestito alla formazione irpina, l'estremo difensore sta disputando una stagione importante culminata nell'ultimo turno di campionato con i due rigori respinti a Shpendi in quel di Empoli. Classe 2004 piemontese di Biella, il portiere ha iniziato in panchina questa avventura in biancoverde guadagnandosi poi la titolarità dal match in casa del Pescara dello scorso 28 ottobre. Da quel momento ha collezionato 25 presenze chiudendo in tre occasioni da imbattuto.

Testato con la prima squadra

E dalle parti della Continassa seguono con molta attenzione le sue prestazioni. L'intenzione della Juventus infatti, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sarebbe quella di testarlo con la prima squadra già dal ritiro estivo. Dopo di che Spalletti e il suo staff decideranno quale sarà il suo futuro anche se potrebbe essere ceduto a titolo temporaneo in qualche club di Serie A per affinare l'esperienza e completare il percorso formativo.

Si va verso il rinnovo

Non solo. Come scrive sempre il quotidiano, il suo contratto andrà in scadenza nel 2028. Fra le parti sono stati già avviati i primi contatti per il rinnovo con la volontà di tenere il ragazzo sempre più in bianconero. Già dalla prossima estate. Poi si vedrà.