Juventus, Douglas Luiz può partire. Ma non per meno di 40 milioni: le ipotesi

Dopo lo sfogo sui social che ha indispettito la Juventus, il futuro di Douglas Luiz a Torino non è più così sicuro. Secondo quanto riportato da Sportmediaset la sua delusione, sommata al rendimento bel al di sotto delle aspettative, potrebbero indurre i bianconeri a metterlo sul mercato durante la prossima estate, un anno dopo il suo arrivo in Italia per una cifra, tra parte cash e contropartite tecniche, vicina ai 50 milioni di euro. Impossibile che si possa recuperare tutti i soldi spesi per portarlo alla corte di Thiago Motta, ma visto anche l'ammortamento di questa stagione è probabile che la Juventus possa vendere il brasiliano anche a 40 milioni.

La volontà di Douglas Luiz.

Il centrocampista, sempre secondo Sportmediaset, sarebbe ben contento di tornare in Premier League, dove ha vissuto la sua migliore stagione della carriera nel 2023-2024. Ed è proprio Oltremanica che la Juve guarda, sia perché il giocatore qui ha ancora mercato, sia perché certe cifre si riuscirebbero a ottenere solo dal calcio inglese.

Le ipotesi più probabili.

Al momento è molto complicato capire chi potrebbe mettersi sulle tracce del giocatore arrivato dall'Aston Villa la scorsa estate ma ci sono almeno tre club che potrebbero pensarci, a cominciare dalle due società di Manchester, il City e lo United. La terza opzione potrebbe invece essere il Nottingham Forest, in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. Per la Juve questi sarebbero soldi importanti da reinvestire in una nuova rifondazione.