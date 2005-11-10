Ufficiale Juventus, esercitata l'opzione per Faticanti: diventa bianconero a titolo definitivo

La Juventus comunica sui propri canali ufficiali di aver esercitato l’opzione per rendere definitivo il passaggio di Giacomo Faticanti dal Lecce alla squadra bianconera: contratto per il centrocampista classe 2004 fino al 30 giugno 2029.

"Arrivato a Torino nell’estate 2024, in queste due stagioni con la Next Gen Faticanti ha raccolto complessivamente 66 presenze in bianconero, segnando tre reti e servendo cinque assist, ritagliandosi un ruolo sempre più importante all’interno della squadra. L’ultima soddisfazione in ordine di tempo è arrivata meno di due settimane fa con la convocazione prima e l’esordio poi con la Nazionale Italiana nel match amichevole contro la Grecia. Congratulazioni Giacomo, ci vediamo in campo!", si legge nella nota ufficiale appena diramata dalla Vecchia Signora.

I numeri di Giacomo Faticanti nel 2025-26

Nell'ultima stagione vissuta tra le fila della Juve Next Gen il 21enne Faticanti, in prestito dal Lecce, ha collezionato 38 presenze con 3 gol e 2 assist.