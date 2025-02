Live TMW Juventus, Gatti: "Vittoria importante. Cagliari avversario tosto"

23.20. A breve Federico Gatti parlerà alla stampa presente della gara disputatasi all'Unipol Domus.

23.41. Inizia la conferenza.

Come valuti questa gara?

"Chiaro che avevamo ancora dispiacere per il mancato passaggio del turno in Champions. Oggi abbiamo dimostrato di essere ancora vivi, Cagliari è un campo difficile".

Cambi partner di difesa, ma tu rimani una sorta di leader.

"Per me è una cosa bellissima giocare nella Juventus, farò di tutto per lei e giocarci più a lungo possibile".

23.43. Fine della conferenza