Juventus, Giuntoli: "Mercato? Dobbiamo sistemare la difesa. Cerchiamo una soluzione per Danilo"

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A direttamente da Riyad, dove i bianconeri venerdì sfideranno il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana:

"Arriviamo con qualche giocatore in più, siamo contenti. Stanno rientrando tutti, cerchiamo di affrontare nel migliore dei modi una competizione così importante. Per la Juve ogni trofeo è un obiettivo, faremo di tutto per vincere. La Juventus è sempre amata e seguita, siamo orgogliosi di questo, ci dà forza per proseguire in maniera importante.

Il Milan? Quando cambi allenatore c'è sempre grande motivazione, sarà un motivo in più per prestare attenzione. Sarà un grandissimo scontro, che vinca il migliore.

Danilo? Stiamo cercando la soluzione migliore per lui e per la Juventus. Quando c'è un giocatore sul mercato, deve esserci gradimento da entrambe le parti. In entrata dobbiamo sistemare la difesa e poi staremo attenti alle occasioni.

Zirkzee? Non è il caso di fare nomi, staremo attenti alle occasioni".