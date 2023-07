Juventus, Giuntoli presto a Londra: incontrerà Chelsea e Leicester per Lukaku e Castagne

Nelle prossime ore, dopo il ritorno dagli Stati Uniti, Cristiano Giuntoli si sposterà in Inghilterra per incontrare il Chelsea ed il Leicester. Lo scrive quest'oggi La Stampa che spiega come l'uomo mercato bianconero abbia tutta l'intenzione di capire meglio dettagli e cifre di Romelu Lukaku ma pure di Timothy Castagne.

Il Chelsea per il cartellino di Big Rom chiede 40 milioni cash, mentre la Juventus nel caso vorrebbe un iniziale prestito con opzione di acquisto. E comunque un affondo non è previsto fino a che ci sarà Dusan Vlahovic in rosa. Dovesse partire, ecco che il belga diventerebbe nome caldo. Quindi l'incontro con le Foxes: col Leicester Giuntoli cercherà di capire i contorni economici riguardanti il cartellino dell'ex Atalanta.