Juventus, Giuntoli segue il baby Diarra: ma c'è la concorrenza di Wolfsburg e Lens

vedi letture

La Juventus guarda in Francia per rinforzare il proprio centrocampo. Persi Milinkovic-Savic e Kessié, i bianconeri avrebbero posato gli occhi su Habib Diarra. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista dello Strasburgo che nella passata Ligue 1 ha collezionato 29 reti realizzando tre reti e tre assist. Un investimento importante per il presente ma soprattutto per il futuro.

Strada in salita

La concorrenza sul giocatore però è molto forte, scrive la rosea. Sulla sue tracce ci sarebbero Wolfsburg e Lens che sarebbero pronte a fare sul serio. Gli alsaziani chiedono almeno 13-15 milioni per far partire il loro gioiellino ed entrambe le formazioni sarebbero pronte ad accontentare le richieste bruciando così la concorrenza della squadra di Massimiliano Allegri.