Juventus, il Chelsea fa muro e chiude al prestito: per Lukaku servono 40 milioni

Il Chelsea prova a fare "muro" nei confronti dell'ultima idea per arrivare all'acquisto di Romelu Lukaku senza cessione di un pezzo pregiato della rosa bianconera. Come riportato da la Repubblica, il club inglese, al momento, non avrebbe aperto alla proposta di prestito con obbligo di riscatto nella prossima stagione avanzata dalla Juve.

Servono 40 milioni di euro

Il Chelsea, evidentemente, vuole incassare subito i 40 milioni di euro chiesti per la cessione del centravanti classe 1993 della Nazionale belga. Gli stessi che in Arabia Saudita si erano detti disposti a pagare nei giorni scorsi.